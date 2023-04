Anfører sender FCK tilbage på førstepladsen i topbrag

Her tog FCK-kantspilleren nemlig sagen i egen hånd, da han med et elegant træk på kanten satte hele VFF-defensiven til vægs og leverede et flot mål.

Det ændrede ikke på kampbilledet, da Viborg stadig formåede at sidde på en del af spillet, og få minutter før pausen gav det pote.

Gaaei blev nemlig igen sendt i dybden, hvor han fra baglinjen sendte et indlæg i feltet, og så kunne kantspiller Elias Achouri sparke Viborg tilbage i kampen.

I anden halvleg var der fortsat fart over feltet hos begge mandskaber, hvor Daramy i flere omgange fik vist prøver på sine evner, men Viborg stod flot imod.

FCK fortsatte med at presse på og tage initiativet, og indskiftede Rasmus Falk endte med at blive forskellen.