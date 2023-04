Haaland skød dansk keeper i sænk og tangerede rekord

Forinden havde City afgjort kampen i de første 45 minutter, hvor den tidligere FCK’er Victor Kristiansen var på banen for udeholdet, inden han blev pillet ud.

Efter fem minutter fik Leicester trods flere chancer ikke clearet bolden ud af egen zone efter et hjørnespark, og så flugtede stopperen John Stones kuglen ind bag Iversen fra kanten af feltet med venstreskøjten.

Otte minutter senere øgede Haaland til 2-0 på et straffespark, der blev givet for hands. Iversen valgte den rigtige side, men nåede ikke ned til det flade og hårde norske spark.

3-0-målet faldt efter 25 minutter og blev orkestreret af De Bruyne, der erobrede bolden på egen halvdel og efter et løb satte Haaland op til et køligt, lille chip over Iversen.