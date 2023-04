Leipzig haler lidt ind efter kiks af Dortmund og Bayern

Men i det sidste kvarter eksploderede opgøret. Bravt fightende Stuttgart scorede to gange, inden indskiftede Giovanni Reyna i overtiden så ud til at sikre Dortmund tre point med sin træffer til 3-2.

Men efter 97 minutters spil sparkede den 19-årige Dortmund-forsvarer Soumaila Coulibaly et stort hul i luften og tillod et indlæg at passere til Silas, der sendte hjemmepublikum i ekstase.

RB Leipzig kom allerede efter fem minutter bagud 0-1 mod Mads Pedersen og Augsburg, da Arne Maier var på pletten efter et indlæg.

Men midtbanespilleren Kevin Kampl udlignede kort efter til 1-1 efter forarbejde af en yderst skarp Timo Werner, som to gange omkring den halve times spil selv kom på tavlen til 2-1 og 3-1.

Først satte han indersiden på et indlæg, og efter 35 minutter lavede han en fremragende kandidat til årets mål i Bundesligaen.

Kampl lagde bolden frem mod Werner på kanten af feltet, og omgivet af et par modspillere løftede han bolden en meter op i luften og flugtede den i kassen tæt under overliggeren midt i målet.

Augsburg fik reduceret i en tæt anden halvleg, hvor Yussuf Poulsen blev på bænken for hjemmeholdet.

Endeligt spillede Bo Svenssons Mainz 1-1 hos FC Köln. Marcus Ingvartsen fik det sidste kvarter for Mainz.