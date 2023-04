Guardiola: Vi passer på Haaland 24 timer i døgnet

Det kan hænge sammen med, at man i Manchester City værner om den norske angrebsstjerne døgnet rundt, forklarer manager Pep Guardiola.

- Jeg ved ikke, hvad han gjorde i Dortmund, men vi passer på ham 24 timer i døgnet. Vi har utroligt dygtige læger og fysioterapeuter, og de støtter ham hvert sekund på dagen.

- Det er svært at forstå, hvis andre klubber bruger mange penge på en spiller og så lader ham være. Jeg ved ikke, hvad andre klubber gør, siger Guardiola på et pressemøde forud for lørdagens hjemmekamp mod Leicester ifølge The Guardian.