Arsenal-manager roser keeper: Det er nok imod oddsene

- Han har været rigtig, rigtig god, sandsynligvis mod oddsene. Det var svært at forestille sig, når man ser på hans fortid, og hvor han kom fra med to nedrykninger, siger Mikel Arteta på et pressemøde ifølge Reuters.

- Han har vist karakter, karisma og personlighed til at spille for vores klub. Når man ser den udvikling, han har haft i de seneste to sæsoner, synes jeg, at han er enestående.

Arsenal hentede Ramsdale i sommeren 2021.

Allerede inden den første kamp for klubben blev Ramsdale kritiseret på sociale medier. Derfor var Arsenal opmærksom på at beskytte den unge keeper.