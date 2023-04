Bayern har suspenderet Sadio Mané i en kamp efter klammeri

Den senegalesiske fodboldstjerne Sadio Mané kommer ikke på banen i lørdagens bundesligakamp mod danskerklubben Hoffenheim.

Mané er blevet suspenderet for at have begået en fejl efter tirsdagens 0-3-nederlag til Manchester City i Champions Leagues kvartfinaler.

Det skriver Bayern München på sin hjemmeside torsdag eftermiddag. Klubben går dog ikke i detaljer med, hvad fejlen består i, men det synes velbeskrevet af Bild, Sky Germany og flere andre tyske medier.