Da Kurt Grønning var ni år, blev han medlem af den odenseanske fodboldklub B1913. Han blev blå, B1913’s klubfarve, og det har han været i 77 år. Siden 1946.

»Min farfar er en stædig gammel mand. Han bryder sig virkelig ikke om OB. Selv når jeg har spillet for Viborg på Odense Stadion, og han har haft en sjælden mulighed for at se mig i kamp, har han ikke haft lyst til at sætte sine fødder der og støtte OB på nogen måde. «