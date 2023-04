Bayern og Dortmund stikker af i tysk parløb

Donyell Malen styrede Dortmund på 1-0 før pausen, mens Kevin Behrens udlignede efter en times spil på et gennemført angreb.

18-årige Youssoufa Moukoko sørgede for en hjemmesejr i topkampen med sit mål i det 79. minut. Moukoko rundede Frederik Rønnow og lagde bolden i nettet.

Aarhusianeren Jens Stage fik en vigtig birolle i en vanvittig afslutning på opgøret mellem Mainz og Werder Bremen.

Hjemmeholdet bragte sig i front med 1-0 efter 85 minutters spil, men blot få sekunder efter at bolden var givet op, udlignede Jens Stage på hovedstød.

Et lignende scenarie gentog sig i tillægstiden. Først troede Bo Svenssons Mainz, at sejren var sikret med 2-1-målet i det 93. minut, men igen gik der kun få øjeblikke fra, at bolden var givet op, til at den lå i nettet i den anden ende.