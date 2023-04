I stedet forsøger de at synge amatørafdelingens bedste herreseniorhold frem til succes i Serie 2. Det har de gjort til flere af holdets kampe, men det skete fredag i et endnu større omfang end tidligere.

Her var over 600 Brøndby-fans på plads til udekampen mod Holmegaard GB, der har hjemmebane i Fensmark nord for Næstved.

Syv busser fyldt med fans var kørt de cirka 70 kilometer fra Brøndby Stadion til de noget mere ydmyge rammer på Sydsjælland. De medrejsende fans kunne stå på en mobiltribune, der var lejet ind i den særlige anledning.