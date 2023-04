Haltende Napoli genfandt sejrsspor efter komisk selvmål

Blandt dem fortsatte Inter fredag sin nedtur med blot 1-1 hos Salernitana.

I det opgør udlignede den tidligere Inter-profil Antonio Candreva i overtiden med et indlæg, der sejlede over keeper André Onana. Inter har blot hentet ét point i sine seneste fire ligakampe.

Napoli var mod Lecce igen uden sin skadede topscorer Victor Osimhen, men viste efter 18 minutter, at holdet også kan uden nigerianeren.

Lecce forsømte et cleare efter et frisparksindlæg, og så spillede Napoli sig kvikt frem til et indlæg, som stopperen Kim Min-Jae smækkede ned i hovedet på højreback Giovanni Di Lorenzos pande, hvorfra den suste i nettet til 1-0.