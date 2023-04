Sverige er regnet for at være et af klodens bedste hold og for at have et niveau mere end Danmark, men fredag var det svært at skelne, hvem der er nummer tre, og hvem der er nummer 15 på verdensranglisten.

Det svenske spil hang ikke specielt godt sammen i første halvleg, mens danskerne var mere afklarede og kom til flere gode muligheder. De danske afslutninger manglede den sidste snert for at overliste Zecira Musovic i det svenske mål.

Anden halvleg burde være indledt med en dansk scoring, men tæt under mål formåede Amalie Vangsgaard ikke at heade Danmark i front. Det ærgrede PSG-angriberen sig også gevaldigt over.

Herfra fik Sverige meget bedre greb om begivenhederne. Særligt i kampens sidste kvarter pressede svenskerne på, men de fleste tilløb til chancer løb ud i sandet på grund af dårlige afleveringer.