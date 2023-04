Frankfurt-træner melder Lindstrøm ude to-tre uger endnu

Da Lindstrøm pådrog sig skaden under en træning 8. marts, lød den upræcise skadesprognose på ”flere ugers skadespause”. Lindstrøm blev bugseret fra træningsbanen i smerter efter en nærkamp med holdkammeraten Hrvoje Smolcic.

Foreløbig er den skadede danske offensivspiller gået glip af tre bundesligakampe, en Champions League-ottendedelsfinale og en pokalkvartfinale. Dertil kommer fodboldlandsholdets to EM-kvalifikationskampe mod Finland og Kasakhstan i slutningen af marts.

Mens Lindstrøm altså må vente et par uger mere med at få bundesligagræs under fødderne igen, lysner det for de skadede Hoffenheim-danskere Robert Skov og Kasper Dolberg.