DBU-formand: Indsatsen mod Super League er afgørende

Den verserende retssag mellem det foreløbigt kuldsejlede European Super League-projekt står først for, mener Møller.

- Den skal helt i mål, for det har meget stor betydning for vores danske klubber. At vi får den afgørelse, som vi ønsker, i EU og de andre domstole, der er involveret, siger Jesper Møller.

DBU-chefen vil også holde Uefa i ørerne i forhold til, at indtægterne fra forbundets klubturneringer bliver fordelt solidarisk, så der kommer flere penge til de klubber, der ikke er med, proklamerer han.

Kvindefodboldens udvikling står næst på listen, og Møller opfodrer blandt andet de andre nordiske lande til som Danmark at gøre det til en ”ekstrem høj prioritet” at få kvindeturneringer til Norden.