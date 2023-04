Jesper Møller får fire år mere i europæisk fodboldtop

Pladsen, som er dedikeret til en kvinde, gik til walisiske Laura McAllister, der var den eneste kandidat.

Den slovenske Uefa-præsident, Aleksander Ceferin, der onsdag blev genvalgt uden modkandidater, talte på kongressen om kvinders rolle i fodboldsporten.

- Vi må aldrig glemme, at fodbold ikke kun er en sport for mænd. Fodbold er for mænd og kvinder.

- En revolution er på vej, sagde han.

Den revolution har imidlertid ikke nået den politiske top. Eksekutivkomitéen består fortsat af 19 mænd og én kvinde på kvoteplads.

Alle lande havde syv stemmer og kunne selv vælge, hvor mange de ville benytte sig af. Seks personer blev efter afgivelsen af stemmer placeret om et rundt bord, hvor de manuelt gennemgik de 55 stykker papir med medlemmernes stemmer.