Kvindelandsholdet står med tom følelse efter misset EM-værtskab

Stine Ballisager havde håbet, at kvindelandsholdet havde fået muligheden for at få samme oplevelse igen om to år.

- Jeg håber, at vi en dag kommer til at spille i Parken igen. Vi vil gerne mærke den kæmpe opbakning, siger forsvarsspilleren, der til daglig spiller i norsk fodbold.

DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, anerkender Uefas beslutning. Han er overbevist om, at Danmark kunne have afviklet en lige så god slutrunde, som man så det under herrernes EM i 2021.

- Jeg synes, vi havde afleveret et flot bud sammen med de nordiske lande. Men nu er beslutningen truffet, og det må vi respektere, siger Peter Møller.

- Tillykke til Schweiz. Landet ligger i midten af Europa, og spillerne slipper for at rejse alt for meget rundt mellem forskellige lande.