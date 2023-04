Schweiz tildelt EM-værtskab for næsen af Danmark

- Det her er en historisk dag for Schweiz, Schweiz’ fodboldforbund og kvindefodbolden, siger formand for det schweiziske fodboldforbund Dominique Blanc i en udtalelse ifølge Reuters.

- Dette store skridt vil forme udviklingen af kvindefodbold på alle niveauer.

Formand i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller fortalte i oktober 2021, at Danmark sammen med de andre nordiske lande gik efter at få EM-værtskabet.

I oktober sidste år blev buddet så officielt indleveret.

Tidligere havde DBU undersøgt mulighederne for at afholde mesterskabet alene. Men øget fokus på kvindefodbolden og de høje krav til EM-stadionerne gjorde en sådan plan urealistisk.