Graham Potter er færdig som manager i Chelsea

I stedet for Graham Potter vil Bruno Saltor tage over i resten af sæsonen som midlertidig cheftræner for holdet, oplyser Chelsea.

- Sammen med vores fantastiske fans stiller vi os bag Bruno og holdet og fokuserer på resten af sæsonen.

- Vi har ti Premier League-kampe tilbage og Champions League-kvartfinaler foran os. Vi vil gøre alt for at slutte sæsonen godt af, siger klubejeren.

I marts gik Chelsea videre til kvartfinalerne i Champions League efter samlet sejr over tyske Borussia Dortmund. Nu venter Real Madrid over to kampe, men det bliver uden Graham Potter som styrmand.

Chelsea oprustede i januar med køb af flere nye spillere. Her brugte Chelsea omkring 2,4 milliarder kroner på spillere, hvilket var mere end alle klubber i Serie A, La Liga, Bundesligaen og den franske Ligue 1 tilsammen.