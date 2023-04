Newcastle var bedst i styrkeprøve mod Manchester United

Med sejren hopper Newcastle forbi United og op på tredjepladsen med 50 point efter 27 kampe. United har også 50 point på fjerdepladsen, men en dårligere målscore end Newcastle.

Især for Newcastle, der har fået saudiarabisk ejerskab, er det et vidnesbyrd om, at holdet er på vej til at blande sig i toppen af engelsk fodbold. Så mange point har Newcastle ikke opnået i mange år.

Newcastle dominerede det meste af søndagens topkamp og kom frem til de fleste chancer.

Newcastles kantspiller Joe Willock, som havde brændt to store chancer i første halvleg, åbnede målscoringen ved at heade bolden i nettet fra tæt hold efter 66 minutter. Det skete efter et mønsterangreb af hjemmeholdet.