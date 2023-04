Stabile Viborg satte fantasiløse Brøndby til vægs

Scoringen fik Brøndby til at presse på for en udligning, og det var et par gange tæt på, selv om Viborg kom frem til de største muligheder.

Efter pausen fortsatte kampbilledet, men Brøndby fik endnu sværere ved at bryde igennem gæsternes forsvar.

Ohi Omoijuanfo havde dog en stor chance fra nært hold, og Mathias Kvistgaarden sparkede et langskud på stolpen, der også reddede for Viborg i slutningen af første halvleg.

Viborg var dog også farlig, og efter to stolpeskud fik holdet endelig bolden ind til 2-0, da Magnus Westergaard dukkede op og headede bolden i mål efter et hjørnespark med 20 minutter tilbage af kampen.

Den indskiftede angriber Paulinho ville også lege med, da han gjorde det til slutresultatet 3-0 i det 79. minut med et hovedstød.