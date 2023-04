Arsenal holder mesterskabskurs trods danskerscoring

Det satte Gabriel Jesus sikkert ind midt i målet, og så var vægtskålen med de tre point tippet i favoritternes retning.

Egentlig kunne Leeds-spillerne være nogenlunde tilfredse med første halvleg. Muligheden for point lurede, men den blev punkteret hurtigt efter pausen.

Gabriel Martinellis flotte forarbejde to minutter inde i anden halvleg satte Ben White op til en let scoring, og otte minutter senere døde spændingen for alvor.

Denne gang stod Leandro Trossard for det flotte forarbejde. Han servede bolden for Gabriel Jesus, som kunne sætte 3-0-målet ind fra syv-otte meters afstand.

Et kvarter før tid kom Nissen Kristensen så på tavlen. Hans skud fra kanten af feltet ramte en Arsenal-forsvarer og snød Aaron Ramsdale i målet.