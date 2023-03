Erling Haaland har lavet stor sponsoraftale efter fantomsæson

Erling Haaland har fredag lavet en ny sponsoraftale med Nike, der forøger hans samlede årsindtægt betragtelig, hvis man skal tro de tal, der florerer i diverse medier.

Velrespekterede The Athletic skrev om aftalen allerede i februar og meddelte dengang, at den norske angrebsstjerne var ude efter et beløb svarende til omkring 170 millioner kroner om året for at repræsentere Nike.