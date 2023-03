32-årig spansk debutant slukker håbet for Haaland-løse Norge

Kort efter pausen var udeholdet igen tæt på en udligning. Højrebacken Marcus Pedersen sendte et skud afsted, som ramte Nacho Fernandez tilfældigt og røg ind mod stregen. Men igen fik Kepa slået bolden væk.

Efterfølgende gik Norge all in og lavede fire indskiftninger på samme tid. Lige lidt hjalp det, da Spanien senere lukkede og slukkede kampen med to sene mål.

Espanyol-spilleren Joselu stod for begge mål i slutfasen og fik altså en decideret drømmedebut. Først sendte han bolden i nettet med hovedet, inden han udnyttede en ripost og smadrede læderkuglen i mål med venstreskøjten.

Spanien og Norge er havnet i samme gruppe som Skotland, Georgien og Cypern.

Tidligere lørdag vandt Skotland 3-0 på hjemmebane over Cypern. Manchester United-spilleren Scott McTominay scorede to mål i slutminutterne. Georgien åbner først EM-kvalifikationen på tirsdag.