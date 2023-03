Kasakhstans landstræner vil pakke sig mod Danmark

- Vi ved, at Danmark har en dygtig offensiv, og de angriber med rigtig mange spillere, og det skal vi være på vagt over for. Derfor kommer vi til at stå med mange mand kompakt på banen og prøve at tvinge Danmark til at spille ud på siderne, så det bliver sværere for dem at skabe chancer, siger Magomed Adiev.

Han udtrykker ikke den store tro på, at hans eget hold kommer til en masse afslutninger på Kasper Schmeichels mål.

- Danmark har en virkelig stærk defensiv med spillere på allerhøjeste niveau. Det er virkelig svært at skabe chancer mod Danmark.