Frankrig åbnede EM-jagten med at blæse hollændere omkuld

Cillesen gik fejl af bolden og ramte den med overkroppen, så den sprang ud til Dayot Upamecano, der løb bolden over målstregen og fordoblede hjemmeholdets føring.

Kylian Mbappe øgede til 3-0 efter 21 minutter, og så var den kamp mere eller mindre lukket.

Anden halvleg bød ikke på de store højdepunkter, men et par minutter før slutfløjt viste Mbappe atter klassen, da han med overlegen præcision gjorde det til 4-0 med et spark fra kanten af feltet.

I overtiden fik Holland chancen for at pynte på resultat, da man fik tildelt et straffespark. Ydmygelsen blev dog total, da Memphis Depay brændte.

Til trods for nederlaget så kan Holland trøste sig ved, at to hold fra EM-kvalifikationsgrupperne går videre til næste års slutrunde i Tyskland.