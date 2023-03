Everton mistænkes for brud på økonomiregler

Ifølge avisen The Guardian har sagen været i gang i ti måneder, og den blev indledt, da ligakonkurrenten Leeds og den senere nedrykker Burnley henvendte sig til Premier League omkring flere store underskud i Everton.

De to klubber ville ifølge The Guardian have svar på, om Everton havde forbrudt sig mod det økonomiske reglement efter at have præsenteret et samlet underskud på 371,8 millioner pund (3,2 milliarder kroner) hen over en periode på tre år.

Reglementet tillader blot klubberne i den bedste engelske fodboldrække at have et samlet underskud på 105 millioner pund (890 millioner kroner) fordelt over tre år, skriver The Guardian.