Hollywood-stjerner lokker målmand Ben Foster ud af pension

Det har betydet, at Wrexham lige nu fører National League og dermed kan øjne en oprykning til League Two.

- Jeg er helt vildt begejstret, siger Ben Foster, som også spillede for Wrexham for 18 år siden, til klubbens hjemmeside.

- Klubben har ændret sig meget, siden jeg sidst var her, men det er dejligt at være tilbage, og det er også dejligt at være tilbage som spiller. Det bliver interessant at se, hvordan min krop har det efter træning i dag.

Ben Foster var tilbage i 2005 på lån i Wrexham fra Stoke City. Kort efter skiftede han til Manchester United.

- Hvis du havde sagt til mig for 18 år siden, at jeg ville få den karriere, jeg gjorde, så ville jeg sikkert ikke have troet på dig. For at være ærlig så skylder jeg Wrexham meget, siger Foster.