Rasmus Højlund var jublende glad, da han med kampbolden mellem hænderne gjorde status over sin første A-landskamp fra start, der endte med et hattrick i 3-1-sejren over Finland.

- Det er en drengedrøm, og jeg er så pissestolt, siger Rasmus Højlund til TV 2.

- Jeg var lidt nervøs, men jeg glædede mig også rigtig meget til kampen. Jeg føler, jeg har haft gang i nogle gode måneder i Atalanta, og jeg følte mig klar til det her. Så det var bare med at komme ud over stepperne.