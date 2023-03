Præsident melder om galskab før verdensmestres testkamp

- Vi ville elske at kunne rumme alle, men vi ville have brug for to stadioner bare til journalisterne. Galskaben for Argentina er total, siger Claudia Tapia.

De mange, der ikke kan komme ind på stadion, kan i det mindste se kampen gratis på tv, da regeringen har besluttet, at den skal være tilgængelig for alle.

Landstræner Lionel Scaloni fortæller, at holdet vil gøre alt for at leve op til de store forventninger.

- Målet er at blive ved med at spille på samme niveau. Nu bliver det sværere end nogensinde, fordi alle vil slå os, siger Scaloni op til kampen.

Han har superstjernen over dem alle, Lionel Messi, med til kampen.

- Han er i god form og vil gerne fortsætte. I øjeblikket er han glad for at være på landsholdet. Når han fortæller mig, at han ikke har det godt, så må vi se på det, lyder det fra landstræneren.