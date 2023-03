Men når der er generalforsamling i PSE 21. april, stiller den tidligere FCK-anfører og landsholdsspiller ikke op til genvalg.

- F.C. København er inde i en rivende positiv udvikling både kommercielt og sportsligt, så nu vil vi i bestyrelsen starte arbejdet for at finde en ny kandidat til bestyrelsen, siger bestyrelsesformand Allan Agerholm.

- Her vil vi have fokus på at finde en med stor erfaring og international indsigt i fodboldbranchen for at sikre, at vi også fremadrettet har de kompetencer i bestyrelsen, siger han.