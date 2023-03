I hvert fald løftede den 41-årige svensker ifølge TT på øjenbrynene og henvendte sig direkte til journalisten, der havde stillet spørgsmålet om turen til Qatar.

- Hvad ville du høre? Noget andet? lød det fra Zlatan Ibrahimovic.

Da journalisten fulgte op med at fortælle, at Qatar anklages for at bryde menneskerettighederne og igen spurgte, hvad Zlatan Ibrahimovic mon så mener om VM og Qatar, svarede han igen kækt.

- Ti point, lød det uden tøven.

På den måde bakker Zlatan Ibrahimovic ikke umiddelbart op om Det Svenske Fodboldforbunds linje på området.

Svenskerne har været blandt dem, der har kritiseret Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at pege på Qatar som VM-vært og nægtede desuden at støtte Gianni Infantino, som i sidste uge blev genvalgt som Fifa-præsident.