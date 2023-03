Andreas Christensen har ikke lyst til at tale om sig selv, men konstaterer, at »Jeg er glad, og jeg nyder at spille fodbold i øjeblikket. Lad os sige det sådan.«

»Hvis jeg kunne vælge en stopper, jeg ville have på holdet, er det Andreas Christensen,« siger Kasper Hjulmand, som givetvis kan anvende forsvarsspillerens evner til at føre bolden frem mod Finland.

»Finland er et meget afklaret fodboldhold, som igennem længere har gjort tingene på en bestemt facon. Holdet har en fantastisk arbejdsmoral, det er stærkt til at forsvare hver centimeter på banen. De lever på kontraangreb. Det er altid farligt. Det er noget af det sværeste at være oppe mod. Det er en opgave, vi tager dybt alvorligt. Vores scout har fulgt dem længe, og han sagde, at han var kommet til at holde af dem,« sagde Kasper Hjulmand inden landsholdets første liveshow i år i Parken torsdag.