Hjulmand ser lige konkurrence mellem Schmeichel og Rønnow

- Jeg synes, at Rønnow lige nu er på sit bedste, mens jeg har været landstræner. Jeg synes, at der er en reel konkurrencesituation lige nu.

- Konkurrencen om at være førstevalg er større, end den har været før. Frederik Rønnow har stået en fremragende sæson. Han har tidligere haft nogle situationer, hvor han har været lidt skadet, men nu kommer han ind efter at have været meget, meget afgørende for Union Berlin, som har hægtet sig på i toppen af Bundesligaen.

- Jeg kan godt forstå, at han kommer ind med optimisme og vil puste Kasper Schmeichel i nakken, siger Kasper Hjulmand.