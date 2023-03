Chelsea smider sejren til sidst mod bundhold

Chelsea viste dog kampen igennem, at holdet er på rette vej trods en øjeblikkelig midterplacering i Premier League-tabellen.

Værterne dominerede kampen og tog føringen kort efter pausen, da João Félix opsnappede en nedfaldsbold på kanten af straffesparksfeltet og sparkede Chelsea på 1-0.

Evertons Abdoulaye Doucouré gjorde det til 1-1 med 20 minutter tilbage med hovedet.

Det begyndte dog at dufte af den fjerde Chelsea-sejr i træk, da Kai Havertz senere scorede til 2-1 på et straffespark, hvor flere Everton-spillere forgæves forsøgte at hyle ham ud af den.