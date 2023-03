»Hvis et selskab leverede så gode resultater (som Fifa, red.), ville det beholde direktøren for evigt. Men jeg skal kun genvælges for fire år.«

Han får selv en god betaling for at passe sit hverv som folkevalgt leder for fodbolden. 27,7 millioner kroner modtog han i løn og bonusser i 2022, hvilket var godt 5 mio. mere end året før.