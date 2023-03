Arsenal-manager satser alt på to turneringer

Selv om Arteta gennem sæsonen har brugt de mange kampe i de to turneringer til at fordele spilletiden bredt ud i sin trup, har hans hold fået gode resultater.

Arsenal har vist, at holdet er i stand til at spille europæisk fodbold om torsdagen for derefter at vinde i Premier League i weekenden. Arsenal har vundet seks ud af syv ligakampe efter at have spillet europæisk i midtugen.

Den første ottendedelsfinale mellem Arsenal og Sporting endte 2-2 i Lissabon i sidste uge. Torsdagens returkamp begynder klokken 21 dansk tid.