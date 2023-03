Real Madrid slog Liverpool for anden gang og går videre

Havde det ikke været for en flot sprællende Alisson Becker i Liverpool-målet, havde Vinícius Júnior bragt værterne på 1-0 efter et lille kvarter, men brasilianeren brændte i duellen med sin landsmand.

Fem minutter senere var franske Eduardo Camavinga tæt på med smukt langskud, men overliggeren var i vejen, og igen var marginalerne med Liverpool.

Real Madrid-defensiven var ikke usårlig, og Liverpool spillede sig da også til sporadiske chancer, men spanierne virkede generelt til at have begivenhederne under kontrol.

Igen i anden halvleg var Alisson stort set ene om at bevare Liverpools håb om avancement, men for at gnisten for alvor kunne tændes hos gæsterne, skulle der et mål til.