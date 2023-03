Napolis nigerianske vidunder lyste op efter optøjer i byens gader

Eintracht Frankfurt havde gjort vejen til Champions Leagues kvartfinaler svær for sig selv med et 0-2-nederlag hjemme i kamp et mod Napoli. Selv om tyskerne var udmærket med i første halvleg onsdag, endte det med et klart nederlag.

Anført af den nigerianske angrebskomet Victor Osimhen tog Serie A’s suveræne førerhold en sejr på 3-0 og altså samlet 5-0.