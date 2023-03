Krise hos FC Midtjylland: Nu er træneren fyret

Samtidig evnede FC Midtjylland ikke at vinde tilstrækkeligt i Superligaen, og senest floppede holdet med et nederlag på 1-3 til bundholdet Lyngby i søndags.

Derfor ligger vicemestrene nummer ni med to point op til den sjetteplads, der vil give en plads i mesterskabsspillet. Med andre ord kan FC Midtjylland ikke selv afgøre sin skæbne i grundspillets sidste kamp på søndag.

Her møder midtjyderne Silkeborg IF, som samtidig bliver debuten for Niels Lodberg, der midlertidigt overtager ansvaret efter at have været assistent under Albert Capellas.

»Jeg har haft en fantastisk tid i FC Midtjylland, og selvom jeg ikke er enig, accepterer jeg beslutningen. Jeg har haft nogle fantastiske øjeblikke, og jeg vil for altid huske tilbage på vores præstationer i Europa. Det gør mig ked af det, at vi ikke er lykkes i Superligaen, og jeg har haft et brændende ønske om at være med til at vende skuden,« siger spanieren.