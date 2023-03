Gary Lineker vender tilbage til skærmen efter strid med BBC

Public service-mediehuset kom omgående i modvind, da beslutningen om at suspendere Gary Lineker nåede ud i offentligheden.

Ifølge BBC havde Gary Lineker forbrudt sig mod mediets interne retningslinjer om, hvordan man som ansat gebærder sig på sociale medier.

Men kritikken udefra var stor, og flere af Linekers kolleger på tv-programmet ”Match of the day” besluttede sig for at indstille arbejdet. Det betød, at BBC måtte drosle markant ned for fodbolddækningen i weekenden.

Gary Lineker er imidlertid glad for, at han og BBC nu har fundet en løsning.

- Efter et par surrealistiske dage er jeg glad for, at vi har navigeret en vej igennem dette, skriver han på Twitter.

- Jeg vil gerne takke jer alle for den utrolige støtte, især mine kolleger hos BBC Sport for den bemærkelsesværdige solidaritet.