- Onsdag får du at se, om han er med eller ej, siger landstræneren i podcasten Lundh, som udgives af Fotbollskanalen.

Janne Andersson peger på, at han tidligere har udtalt, at hvis Zlatan Ibrahimovic ellers er frisk, så kan han udgøre en stor værdi for landsholdet.

Det vil blandt andet komme til udtryk ved det store engagement og lederskab, han ifølge landstræneren har vist ved tidligere landsholdssamlinger.

Faktisk behøver Zlatan Ibrahimovic ikke være i stand til at spille fra start i landskampene for at få en billet til landsholdstruppen.