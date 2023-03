Manchester United snublede med uafgjort mod bundhold

Manchester United fik torsdag oprejsning efter sidste weekends blamage mod Liverpool.

Men søndag blev det til endnu et skidt resultat i den hjemlige liga for Marcus Rashford og co.

Hjemme mod bundproppen Southampton måtte United således nøjes med uafgjort. Kampen endte 0-0.

Resultatet bringer United op på 50 point i Premier League. Erik ten Hags mandskab har fortsat kurs mod Champions League-fodbold i næste sæson. Der er således otte point ned til Liverpool på femtepladsen.