Haaland bjærger tre point til City fra pletten

Erling Haaland havde en enkelt fæl afbrænder før pausen. Derudover blev det mest til boldflytteri for gæsternes vedkommende.

Billedet var det samme efter pausen. Indskiftede Julian Alvarez fik en god chance, som han misbrugte, men stille og roligt fik hjemmeholdet slidt sig i retning af et enkelt point.

Lige indtil Michael Olise viste, hvorfor han spiller en af de offensive positioner. Han dummede sig gevaldigt i eget felt.

Ilkay Gündogan stod med bolden og prikkede den videre, da Olise i høj fart kom busende ind og stemplede den tyske midtbanespiller direkte over foden. Straffespark til City med under et kvarter tilbage.

Fra pletten var Erling Haaland sikkerheden selv. Med sin 28. Premier League-træffer i kamp nummer 26 gjorde han sig selv til matchvinder.