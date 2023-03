Harry Kane skød Tottenham på afstand af Liverpool

Kampens sandsynlige afgørelse faldt efter en god times spil. Richarlison fandt Son Heung-min fri i feltet, hvor han udnyttede skidt forsvarsspil hos gæsterne til at gøre det til 3-0.

En reducering ni minutter før tid fra Joe Worrall bragte en smule spænding tilbage i opgøret. Da gæsterne fik tilkendt et straffespark dybt inde i overtiden, kunne det give et minut eller to med hektisk fodbold til sidst.

Fraser Forster lavede dog en god fodparade på André Ayews forsøg midt i målet, og så kom Tottenhams sejr ikke i fare.