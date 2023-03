Bayern München bankede Augsburg i målfest

Et kvarter inde i anden halvleg reducerede Mergim Berisha - der også scorede til 1-0 - for Augsburg, men Mads Valentin Pedersen og co. måtte se drømmen om et comeback fordufte.

Med cirka 20 minutter tilbage af kampen gjorde Alphonso Davies det til 5-2, og så virkede kampen afgjort. Først et par minutter inde i tillægstiden fik Augsburg pyntet på resultatet med reduceringen til 3-5.

Davies’ mål var symptomatisk for kampen. Fire af Bayerns fem mål blev således scoret af folk, der normalt huserer længere tilbage på banen.