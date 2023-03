BBC hiver Gary Lineker af skærmen efter kritik af asylpolitik

Ian Wright og Alan Shearer, som begge havde store fodboldkarrierer, og som begge jævnligt deltager i ”Match of the Day”, har ligeledes kritiseret BBC’s træk og sagt, at de ikke vil deltage i programmet, før Lineker er tilbage på skærmen.

Gary Lineker spillede i sin aktive fodboldkarriere blandt andet for klubberne Barcelona, Everton og Tottenham. Han fik også 80 kampe for England og noterede sig for 48 scoringer i landsholdstrøjen.

Siden han indstillede karrieren, har han deltaget i en lang række fjernsynsprogrammer og er gået hen og blevet noget af et nationalt koryfæ for sit arbejde på ”Match of the Day”.

Det tyske nyhedsbureau dpa beretter om flere seere, der skriver på Twitter, at de har stoppet deres licensbetalinger til BBC i oprør over mediets behandling af værten.

En 42-årig kvinde ved navn Simone Gordon fortæller til det britiske nyhedsbureau PA, at hun ”i lang tid har mærket en partiskhed for regeringen, som kan ses i BBC’s nyhedsdækning”.

- Denne uges behandling af Gary Lineker bekræftede det, som jeg frygtede, siger hun.

- Jeg var nødt til at stoppe mine licensbetalinger. Ellers ville jeg føle, at jeg støttede deres dagsorden.

Gary Lineker selv har blandt andet svaret på kritikken ved at sige, at han ”vil blive ved med at råbe op for de stakkels sjæle, som ikke selv har en stemme”.