FCM's europæiske banemænd delte i første dyst mod Arsenal

Hjemmeholdet havde bud efter flere mål i første halvleg, men den sluttede 1-1.

Det var egentlig de engelske gæster, der kom bedst ud til anden halvleg og hurtigt fik et par gode chancer, men det var hjemmeholdet som tog føringen.

Ti minutter efter sidebyttet kom Paulinho først på en ripost og scorede fra nært hold til 2-1.

Få minutter senere var Arsenal-brasilianeren Gabriel Martinelli ved at lave årets mål efter en flot solotur, men efter at have afdriblet målmand Antonio Adán fik forsvarsspilleren Jeremiah St. Juste afværget den farlige situation med en glidende tackling.

Arsenal skulle dog hurtigt få udlignet alligevel, og det var ved lidt af en tilfældighed. Japaneren Hidemasa Morita var uheldig, da han afrettede et ellers ufarligt indlæg så meget, at den snød Adán og trillede i nettet.