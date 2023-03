Fransk landstræner har fået fyreseddel efter spilleroprør

Den franske anfører Wendie Renard meddelte for et par uger siden, at hun ikke kommer til at spille VM.

Ifølge det franske medie RMC Sport ville Renard ikke spille for det franske landshold, så længe Corinne Diacre var træner.

Kort efter udmeldingen fra anføreren fulgte to andre spillere fra holdet, Marie-Antoinette Katoto og Kadidiatou Diani, trop og sagde, at de heller ikke vil spille ved VM.

Ifølge RMC Sport er situationen med Diacre blevet mere og mere uholdbar, og det fik torsdag forbundet til at handle.