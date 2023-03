Mbappé efter endnu et PSG-exit: Det her er vores maksimum

Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé har svært ved at se, at det franske hold kunne have gjort mere, end det gjorde, onsdag mod Bayern München i Champions League.

Det siger han efter kampen, som endte med et 0-2-nederlag mod tyskerne.

Dermed røg det stjernespækkede franske hold ud med et samlet nederlag på 0-3 over to opgør.