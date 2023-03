Neymar skal opereres og misser resten af sæsonen

- Neymar har været ramt af flere tilfælde af ustabilitet i sin højre ankel de seneste år.

- Efter hans seneste forstrækning har Paris Saint-Germains lægestab anbefalet en reparation af ledbåndet for at undgå en stor risiko for, at skaden blusser op igen.

- Alle eksperter, der er blevet konsulteret, har bekræftet nødvendigheden af dette.

PSG oplyser yderligere, at Neymar vil blive opereret i Doha i Qatar inden for de kommende dage.

Den 31-årige angriber nåede at spille 29 kampe for PSG i indeværende sæson og viste undervejs storform. Han lavede således 18 mål og 17 assister i de 29 optrædener.