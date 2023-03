Bjelland gjorde lyncomeback: Troede karrieren var slut

Hovedpersonen selv var også glad for, at han fik comeback søndag.

Bjelland er også selv overrasket over, at han på et halvt år er vendt tilbage i Lyngby-trøjen.

- Jeg havde ikke selv set det komme, så det var dejligt at være tilbage og kunne bidrage igen.

- Der er vist gået lidt over seks måneder, siden jeg blev opereret. Så det er gået stærkt. Jeg kneb mig også lidt i armen, da jeg fik spillet nede på vores træningslejr.

Bjelland føler dog stadig, at han har lidt vej til sit topniveau, men det var alligevel en stor personlig sejr for ham at få comeback.

- Det var vigtigt for mig, at jeg kunne komme tilbage og selv sige stop. Det har ligesom været mit mantra, fordi jeg føler stadig, at jeg kan være med, siger Andreas Bjelland.